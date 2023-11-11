Сына Кадырова вызвали на боксерский поединок

Видеоблогер из Казахстана Олжас Рахимжанов отправил вызов на поединок по правилам бокса Адаму Кадырову, сыну главы Чеченской республики Рамзану Кадырову. Соответствующий ролик блогер опубликовал на своей страничке в YouTube.

По его словам, этот бой получится более конкурентным, чем спарринг 15-летнего Кадырова против представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из ОАЭ Хамзата Чимаева.

«Сейчас вы, наверное, видели видео, где сын Кадырова вырубает в спарринге Хамзата Чимаева. Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Чимаевым», — заявил Рахимжанов.

За месяц 15-летний сын Кадырова Адам получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Череда награждений произошла после того, как Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой его сын избивает в СИЗО Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Кадыров подчеркнул, что его сын с юных лет понимает «огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей».

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