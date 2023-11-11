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Сына Кадырова вызвали на боксерский поединок

Казахстанский блогер Рахимжанов вызвал на боксерский бой Адама Кадырова

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olzhastime/YouTube

Видеоблогер из Казахстана Олжас Рахимжанов отправил вызов на поединок по правилам бокса Адаму Кадырову, сыну главы Чеченской республики Рамзану Кадырову. Соответствующий ролик блогер опубликовал на своей страничке в YouTube.

По его словам, этот бой получится более конкурентным, чем спарринг 15-летнего Кадырова против представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из ОАЭ Хамзата Чимаева.

«Сейчас вы, наверное, видели видео, где сын Кадырова вырубает в спарринге Хамзата Чимаева. Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Чимаевым», — заявил Рахимжанов.

За месяц 15-летний сын Кадырова Адам получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Череда награждений произошла после того, как Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой его сын избивает в СИЗО Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Кадыров подчеркнул, что его сын с юных лет понимает «огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей».

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