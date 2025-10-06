Фигуристка Трусова о двухмесячном сыне: много разных историй от него уже услышали

Фигуристка Трусова: много разных историй уже услышали от сына

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова рассказала в своем Telegram-канале, что ее двухмесячный сын Михаил любит разговаривать.

«Мише два месяца. И он очень сильно вырос. Он улыбается в ответ на улыбку, иногда даже отвечает на «агу». Вообще, очень любит «разговаривать», много разных историй от него уже услышали», — написала Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала страшные подробности о родах.