Трусова рассказала страшные подробности о родах

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) в своем влоге рассказала, что прошла через неприятную процедуру при родах.

По ее словам, врачи назначили ей кесарево сечение.

«Мы поехали на кесарево. Кесарево – это жесть, не советую никому, честно говоря. У меня в жизни никогда не было операций, никогда не носила гипс. Я уколы делала три раза в жизни. Поэтому для меня все это было очень страшно», — сказала Трусова.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

