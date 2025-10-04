На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинская фигуристка Баюл заявила, что вынуждена продать дом в США

Украинская фигуристка Оксана Баюл вынуждена продать дом в США
true
true
close
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию среди одиночниц украинка Оксана Баюл рассказала в соцсетях, что вынуждена продать свой дом в американском городе Шривпорт (штат Луизиана) из-за отсутствия работы.

«Спасибо, Шривпорт! Дом продается, возвращаюсь в Лас-Вегас. Я люблю вас всех. Мне жаль, что все так сложилось», --написала Баюл.

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

В 2023 году Баюл обратилась к Томасу Баху, который тогда был главой Международного олимпийского комитета (МОК), и попросила его не допускать российских спортсменов на международные турниры даже в нейтральном статусе. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала после этого Баюл «непроходимой дурой».

Ранее Илья Авербух ответил Баюл на обвинения в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами