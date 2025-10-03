На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кучка политиков-уродов сделала спорт политизированным»: олимпийский чемпион об ОИ-2026

Чемпион ОИ Тихонов: они хотят воевать против России, как моська против слона
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свою позицию относительно ситуации с Играми-2026 после недавнего заявления шведской лыжницы Линн Сван о нежелании соревноваться с россиянами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тихонов резко осудил попытки политиков влиять на спортивные события. Он подчеркнул, что заявление шведской лыжницы о возможном бойкоте Олимпийских игр не повлияют на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). По его словам, нормальные спортсмены не делают подобных заявлений, поскольку понимают истинную ценность олимпийского движения.

«Я обращаюсь ко всем народам всего земного шара: «Давайте подумаем о мире! Спорт должен быть вне политики». А кучка политиков‑уродов этому мешает. Они хотят воевать против России», — высказался Тихонов.

Прежде FIS отложила рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования до 21 октября. Тихонов также отметил исторический контекст взаимоотношений между странами, выразив сожаление по поводу текущей ситуации в международном спорте. Четырехкратный олимпийский чемпион призвал спортивное сообщество не поддаваться на провокации и сохранять олимпийские идеалы.

Ранее чемпионка ОИ Елена Вайцеховская оценила шансы на возвращение в спорт Косторной.

