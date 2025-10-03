Олимпийская чемпионка: как же хочется увидеть возвращение Косторной в спорт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о возможном возвращении в большой спорт фигуристки Алены Косторной и ее партнера Георгия Куницы. Обозреватель призналась в своем Telegram-канале, что внимательно следит за перспективами спортсменов.

Вайцеховская отметила, что незадолго до рождения ребенка общалась с тренером пары Сергеем Росляковым, который уверен в потенциале фигуристов. По словам наставника, спортсмены способны осваивать более сложные элементы, включая четверную подкрутку и уникальные поддержки, которые могли бы войти в историю парного катания.

«Можно делать совершенно уникальные, классные вещи и уже одним этим входить в историю парного катания. Почему, к примеру, не сделать поддержку, которая могла бы остаться в нашем виде спорта как поддержка Косторной — Куницы?» — передала слова тренера пары Вайцеховская. Обозреватель добавила, что хотя сейчас преждевременно строить точные прогнозы, она надеется увидеть возвращение Косторной и Куницы на лед.

Пара временно приостановила спортивную карьеру в связи с рождением ребенка.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Косторная еще подумает, возвращаться ли ей в спорт после родов.