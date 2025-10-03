На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка: как же хочется увидеть возвращение Косторной в спорт

Чемпионка ОИ Вайцеховская оценила шансы на возвращение в спорт Косторной
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о возможном возвращении в большой спорт фигуристки Алены Косторной и ее партнера Георгия Куницы. Обозреватель призналась в своем Telegram-канале, что внимательно следит за перспективами спортсменов.

Вайцеховская отметила, что незадолго до рождения ребенка общалась с тренером пары Сергеем Росляковым, который уверен в потенциале фигуристов. По словам наставника, спортсмены способны осваивать более сложные элементы, включая четверную подкрутку и уникальные поддержки, которые могли бы войти в историю парного катания.

«Можно делать совершенно уникальные, классные вещи и уже одним этим входить в историю парного катания. Почему, к примеру, не сделать поддержку, которая могла бы остаться в нашем виде спорта как поддержка Косторной — Куницы?» — передала слова тренера пары Вайцеховская. Обозреватель добавила, что хотя сейчас преждевременно строить точные прогнозы, она надеется увидеть возвращение Косторной и Куницы на лед.

Пара временно приостановила спортивную карьеру в связи с рождением ребенка.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Косторная еще подумает, возвращаться ли ей в спорт после родов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами