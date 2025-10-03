Сборная России по футболу объявила состав на октябрьский сбор

Сборная России объявила в своем Telegram-канале список из 30 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

Вратари: Матвей Сафонов «ПСЖ», Александр Максименко «Спартак», Станислав Агкацев «Краснодар», Денис Адамов.

Защитники: Матвей Лукин, Данил Круговой, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Юрий Горшков, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Мингиян Бевеев, Илья Вахания, Виктор Мелехин.

Полузащитники: Алексей Миранчук, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Лечи Садулаев, Константин Кучаев, : Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев.

Нападающие: Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026.