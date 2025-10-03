ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) в своих соцсетях представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В дизайне использованы три цвета — красный, синий и зеленый, символизирующие страны‑хозяйки соревнований. Мяч получил название TRIONDA.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. в 2022 году аргентинцы в финальном матче катарского чемпионата мира обыграли в серии пенальти Францию, которая на тот момент была действующим победителем мундиаля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года

Ранее жительница Казахстана рассказала о продаже трусов Килиана Мбаппе.