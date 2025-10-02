В Норвегии высказались о возможном бойкоте из-за участия россиян в ОИ-2026

Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о возможной реакции лыжников его страны на возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает издание «Sport24».

По словам Сальтведт, норвежские атлеты не планируют бойкотировать турниры, но сохраняют принципиальную позицию против участия россиян до завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на фоне аналогичных высказываний других европейских спортсменов, включая шведскую лыжницу Линн Сван, которая ранее выразила нежелание выступать рядом с россиянами.

«Если МОК изменит позицию и откроет дорогу для российских спортсменов, российского флага и гимна, то в данный момент это может быть воспринято как провокация», — заявил Сальтведт.

Решение о допуске российских лыжников к Олимпийским играм 2026 года будет рассмотрено на заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) 21 октября. С марта 2022 года российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, и этот запрет неоднократно продлевался.

