«Сумасшедших хватает на свете»: Фетисов о выступающей против россиян шведской спортсменке

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление шведской лыжницы Линн Сван о возможном отказе от выступления на Олимпийских играх 2026 года в случае допуска российских спортсменов, об этом сообщает РИА Новости. Бывший спортсмен заявил, что Сван вправе поступать по своему усмотрению, назвав ее позицию личным выбором.

«Пусть бойкотирует, это ее право. Сумасшедших хватает на свете» — прокомментировал Фетисов.

Прежде лыжница выразила нежелание соревноваться с россиянами, если они будут допущены до Игр. Она также подчеркнула, что не знает, как будет себя чувствовать, если на старте Олимпиады она окажется рядом с российскими спортсменами.

Решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о допуске российских спортсменов к олимпийскому отбору ожидается 21 октября. Российские лыжники были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года, и этот запрет неоднократно продлевался. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее Губерниев назвал лицемеркой нежелающую состязаться с россиянами шведку