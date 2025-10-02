На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сумасшедших хватает на свете»: Фетисов о выступающей против россиян шведской спортсменке

Экс-хоккеист Фетисов оценил слова Сван о нежелании выступать с россиянами
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление шведской лыжницы Линн Сван о возможном отказе от выступления на Олимпийских играх 2026 года в случае допуска российских спортсменов, об этом сообщает РИА Новости. Бывший спортсмен заявил, что Сван вправе поступать по своему усмотрению, назвав ее позицию личным выбором.

«Пусть бойкотирует, это ее право. Сумасшедших хватает на свете» — прокомментировал Фетисов.

Прежде лыжница выразила нежелание соревноваться с россиянами, если они будут допущены до Игр. Она также подчеркнула, что не знает, как будет себя чувствовать, если на старте Олимпиады она окажется рядом с российскими спортсменами.

Решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о допуске российских спортсменов к олимпийскому отбору ожидается 21 октября. Российские лыжники были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года, и этот запрет неоднократно продлевался. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее Губерниев назвал лицемеркой нежелающую состязаться с россиянами шведку

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами