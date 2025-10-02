В ЦСКА рассказали о подготовке к дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что с нетерпением ожидает предстоящего дерби со «Спартаком». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Матч со «Спартаком» — это большой вызов, это очень важная игра. Я провел множество дерби в своей карьере и как игрок, и как тренер. Я был капитаном «Марселя», игры против «ПСЖ» — это большое дерби. «Базель» — «Цюрих» — это большое дерби. Так что со «Спартаком» нас ждет яркий матч», — заявил Челестини.

Игра ЦСКА — «Балтика» состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

