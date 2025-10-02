На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФИФА может увеличить на 50% число участников клубного чемпионата мира

ФИФА может увеличить до 48 команд число участников КЧМ-2029
Hannah Mckay/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует увеличить на 50% число участников клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Times.

По информации источника, в следующем турнире, планируемом в 2029 году, могут сыграть 48 команд вместо 32. Также могут быть сняты ограничения на максимальное количество команд от одной страны — на данный момент участвовать на КЧМ могут лишь две команды из одной лиги.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

В решающем матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Коул Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Ранее в ЦСКА рассказали, как сыграют со «Спартаком» в дерби.

Футбол. Чемпионат России
