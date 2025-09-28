На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва лидеров: ЦСКА принимает «Балтику» в Москве. LIVE

РПЛ. 10-й тур. ЦСКА — «Балтика». ОНЛАЙН

Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче десятого тура Российской премьер-лиги в Москве встречаются ЦСКА и калининградская «Балтика», находящиеся в группе лидеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 10-й тур
2-й тайм
28 сентября 14:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

42' Акинфеев

31' Пряхин

42' Андраде

45' Титков

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
46

«Балтика» сразу заработала угловой, но ничего не создала с него.

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Очень насыщенный первый тайм, в котором ЦСКА был поострее, но и «Балтика» хороша. Только голов пока нет. Ждем, что будет во второй половине, а пока отдыхаем.

45+3'

Вот и все — свисток на перерыв.

45+1'

Николай Титков получил желтую карточку за фол против Матеуса Алвеса.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму. А угловой ЦСКА ни к чему не привел.

45'

Могучий и точный удар в касание от Гайича с подбора — Бевеев бросился под мяч и отбил на угловой!

44'

А у «Балтики» уже замена: Элдар Чивич вышел на поле вместо Сергея Пряхина. Интересно.

43'

Игорь Акинфеев и Кевин Андраде получили по желтой карточке. Защитник «Балтики» из-за перебора пропустит следующий матч.

42'

Подача «Балтики» со штрафного не привела к удару, зато закончилась жесткой стычкой между командами.

39'

Дальний удар Матеуса Алвеса низом рядом со штангой — чуть неточно.

38'

ЦСКА кружит позиционными атаками вокруг штрафной «Балтики».

36'

Круговой классно развернулся у лицевой, отдал Облякову, а тот покатил назад в штрафную Кармо. Бразилец пофинтил, уложив двух защитников, но пробил в блок.

34'

Опять туда-сюда идет игра, без явного преимущества одной из команд.

31'

Сергей Пряхин получил первую в матче желтую карточку за срыв быстрой атаки ЦСКА. Кармо руками завалил.

28'

После подачи Облякова с углового набежавший Кисляк ногой в касание пробил в дальний угол — мимо девятки.

26'

Мойзес справа ушел от Максима Петрова на широком шаге и подал в центр штрафной, где Андраде заблокировал удар Мусаева с лета.

23'

Шикарная быстрая атака ЦСКА с переводом слева в правый полуфланг, пяткой Кармо в касание на линии штрафной, обратным пасом Гайича и ударом бразильца — в блок.

22'

«Балтика» давит в последние минуты. Очень тяжело ЦСКА.

19'

Дальний удар Ильи Петрова — точно в руки Акинфееву.

18'

Максим Петров классно покружился в штрафной ЦСКА с мячом и смог подать, а Николай Титков пробил в борьбе с Мойзесом головой — мимо ворот.

15'

ЦСКА с большим территориальным преимуществом действует. Андрей Талалаев выставил такой состав, чтобы максимально затруднять продвижение армейцам, львиную долю своих мячей забивающим в первых таймах, но пока не особо получается.

12'

Корнер закончился подачей Кармо на дальнюю штангу, куда набегал Мусаев. Но слишком сильно.

11'

Кармо и нанес завершающий удар по воротам «Балтики» в этой атаке из-за штрафной. Рикошет от защитника привел к угловому.

10'

Кармо продемонстрировал дриблинг на фланге, изящно обыграв двоих соперников и организовав позиционную атаку.

8'

ЦСКА заработал угловой. Подача закончилась падением Кисляка в штрафной после борьбы с Бевеевым, но фола там не было.

6'

Быстрая атака ЦСКА после неоднозначного отбора Мойзеса против Оффора. Атака развернулась стремительно, Кисляк отдал налево на край штрафной, откуда Обляков прострелил через вратарскую, а замыкавший Гайич угодил в подкате в штангу! И чуть не смог под отскок подстроиться Мусаев, чтобы добить.

4'

Позиционная атака «Балтики» привела к ауту, но Бевеев, вопреки обычаю, бросать в штрафную не стал, и в итоге короткий аут ни к чему интересному не привел.

2'

ЦСКА заработал штрафной слева от штрафной площади. Точка была не ударная, но Кармо попробовал застать соперника врасплох, но в ближний угол не попал.

1'

Поееееехали! Матч начался.

14:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону во главе.

14:25

А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева:

Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Оффор.

14:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини:

Акинфеев, Круговой, Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Кармо, Мусаев.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

