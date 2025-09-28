«Балтика» сразу заработала угловой, но ничего не создала с него.
Поеееехали! Второй тайм начался.
Очень насыщенный первый тайм, в котором ЦСКА был поострее, но и «Балтика» хороша. Только голов пока нет. Ждем, что будет во второй половине, а пока отдыхаем.
Вот и все — свисток на перерыв.
Николай Титков получил желтую карточку за фол против Матеуса Алвеса.
Две минуты добавлено к первому тайму. А угловой ЦСКА ни к чему не привел.
Могучий и точный удар в касание от Гайича с подбора — Бевеев бросился под мяч и отбил на угловой!
А у «Балтики» уже замена: Элдар Чивич вышел на поле вместо Сергея Пряхина. Интересно.
Игорь Акинфеев и Кевин Андраде получили по желтой карточке. Защитник «Балтики» из-за перебора пропустит следующий матч.
Подача «Балтики» со штрафного не привела к удару, зато закончилась жесткой стычкой между командами.
Дальний удар Матеуса Алвеса низом рядом со штангой — чуть неточно.
ЦСКА кружит позиционными атаками вокруг штрафной «Балтики».
Круговой классно развернулся у лицевой, отдал Облякову, а тот покатил назад в штрафную Кармо. Бразилец пофинтил, уложив двух защитников, но пробил в блок.
Опять туда-сюда идет игра, без явного преимущества одной из команд.
Сергей Пряхин получил первую в матче желтую карточку за срыв быстрой атаки ЦСКА. Кармо руками завалил.
После подачи Облякова с углового набежавший Кисляк ногой в касание пробил в дальний угол — мимо девятки.
Мойзес справа ушел от Максима Петрова на широком шаге и подал в центр штрафной, где Андраде заблокировал удар Мусаева с лета.
Шикарная быстрая атака ЦСКА с переводом слева в правый полуфланг, пяткой Кармо в касание на линии штрафной, обратным пасом Гайича и ударом бразильца — в блок.
«Балтика» давит в последние минуты. Очень тяжело ЦСКА.
Дальний удар Ильи Петрова — точно в руки Акинфееву.
Максим Петров классно покружился в штрафной ЦСКА с мячом и смог подать, а Николай Титков пробил в борьбе с Мойзесом головой — мимо ворот.
ЦСКА с большим территориальным преимуществом действует. Андрей Талалаев выставил такой состав, чтобы максимально затруднять продвижение армейцам, львиную долю своих мячей забивающим в первых таймах, но пока не особо получается.
Корнер закончился подачей Кармо на дальнюю штангу, куда набегал Мусаев. Но слишком сильно.
Кармо и нанес завершающий удар по воротам «Балтики» в этой атаке из-за штрафной. Рикошет от защитника привел к угловому.
Кармо продемонстрировал дриблинг на фланге, изящно обыграв двоих соперников и организовав позиционную атаку.
ЦСКА заработал угловой. Подача закончилась падением Кисляка в штрафной после борьбы с Бевеевым, но фола там не было.
Быстрая атака ЦСКА после неоднозначного отбора Мойзеса против Оффора. Атака развернулась стремительно, Кисляк отдал налево на край штрафной, откуда Обляков прострелил через вратарскую, а замыкавший Гайич угодил в подкате в штангу! И чуть не смог под отскок подстроиться Мусаев, чтобы добить.
Позиционная атака «Балтики» привела к ауту, но Бевеев, вопреки обычаю, бросать в штрафную не стал, и в итоге короткий аут ни к чему интересному не привел.
ЦСКА заработал штрафной слева от штрафной площади. Точка была не ударная, но Кармо попробовал застать соперника врасплох, но в ближний угол не попал.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону во главе.
А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева:
Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Оффор.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини:
Акинфеев, Круговой, Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Кармо, Мусаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.