Слова министра спорта Дегтярева о тренере «Зенита» назвали шуткой

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью РИА Новости заявил, что реплика министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который признался, что не знает, кто является главным тренером петербургского «Зенита».

«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», — заявил Митрофанов.

Во время матча четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1) фанаты «Зенита» вывесили баннер в поддержку Семака, за что клуб был оштрафован.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Ранее Аркадий Дворкович назвал тонким вопрос изменения лимита на легионеров.