На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр спорта заявил, что не знает, кто тренирует «Зенит»

Дегтярев заявил, что не знает, кто тренирует «Зенит»
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто является главным тренером петербургского «Зенита». Об этом он сказал в интервью «РБ Спорт».

«Как отношусь к словам Семака, который раскритиковал лимит? А кто это? Главный тренер «Зенита»? Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма», — сказал Дегтярев.

Он также отметил, что знает, кто является наставником сборной России. Валерий Карпин, напомним, также выступал против лимита на легионеров в отечественном футболе.

«Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Каким образом? Будет комиссия, обсуждать будем. Он может покинуть свой пост? Я не знаю», — заключил руководитель спортивного ведомства.

«Зенит» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 12 очков после семи туров. Команда Сергея Семака одержала лишь три победы и на четыре балла отстает от возглавляющего турнирную таблицу «Краснодара».

Ранее были названы легионеры, которых «Зенит» готов продать из-за ужесточения лимита.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами