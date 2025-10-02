Дворкович назвал тонким вопрос изменения лимита на легионеров

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС заявил, что доверяет экспертам вопрос об изменении лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.

«Самое плохое, если ужесточение лимита просто приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у российских футболистов. Очень тонкий, непростой вопрос, я не нахожусь сейчас внутри футбола, чтобы полностью оценить это правильно», — заявил Дворкович.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

