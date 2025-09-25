«Зенит» оштрафовали на 500 тысяч из-за баннера с оскорблением министра спорта

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей за баннер в адрес Дегтярева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский «Зенит» на 500 тысяч рублей за оскорбительный баннер, который был посвящен министру спорта России Михаилу Дегтягеву. Об этом рассказал глава ведомства Артур Григорьянц, его слова передает РИА Новости.

Болельщики «Зенита» вывесили адресованный Дегтяреву баннер на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1). Министра спорта назвали некомпетентным после того, как тот заявил, что не знает, главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«За скандирование фанатами «сине-бело-голубых» ненормативной лексики и оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

Семак тренирует петербургский клуб с 2018 года.

«Зенит» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 16 баллов после девяти туров. 21 сентября команда на выезде обыграла текущего лидера чемпионата «Краснодар» со счетом 2:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

