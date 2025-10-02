На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фанаты «Спартака» раскритиковали игроков за победу над «Пари НН»

«Фратрия» раскритиковала игроков «Спартака» за победу над «Пари НН» в Кубке РФ
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Объединение болельщиков столичного «Спартака» «Фратрия» осталось недовольно победой команды в матче пятого тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Пари Нижним Новгородом». Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам фанатов красно-белых, при такой же самоотдаче команда не сможет добиться победы в дерби против ЦСКА.

«Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с конями. Там безволия никто не простит», — заявили во «Фратрии».

Встреча, прошедшая 1 октября в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф турнира по Пути РПЛ. «Пари Нижний Новгород» с тремя очками занимает третью позицию в группе

Ранее в «Барселоне» отругали футболистов за поражение «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами