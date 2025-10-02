Фанаты «Спартака» раскритиковали игроков за победу над «Пари НН»

«Фратрия» раскритиковала игроков «Спартака» за победу над «Пари НН» в Кубке РФ

Объединение болельщиков столичного «Спартака» «Фратрия» осталось недовольно победой команды в матче пятого тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Пари Нижним Новгородом». Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам фанатов красно-белых, при такой же самоотдаче команда не сможет добиться победы в дерби против ЦСКА.

«Победили 2:1 «Нижний Новгород» с большим трудом. Задачу решили. Но тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с конями. Там безволия никто не простит», — заявили во «Фратрии».

Встреча, прошедшая 1 октября в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф турнира по Пути РПЛ. «Пари Нижний Новгород» с тремя очками занимает третью позицию в группе

