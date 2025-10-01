Пари Нижний Новгород

Перерыв

Очень насыщенный первый тайм, много событий, а на табло 1:1 после голов с пенальти от «Спартака» и со штрафного от «Пари НН». 8(1) — 2(1) по ударам, 4-0 по угловым, но 41% на 59% по владению мячом. Ждем, что будет во втором тайме.