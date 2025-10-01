На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оформить плей-офф: «Спартак» гостит у «Пари НН» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа С. 5-й тур. «Пари НН» — «Спартак». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России в группе С «Пари НН» принимает московский «Спартак», который в случае победы оформит выход в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа C. 5-й тур
Перерыв
01 октября 18:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
28' Босельи
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
17' Гарсия
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

28' Босельи

17' Гарсия

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Очень насыщенный первый тайм, много событий, а на табло 1:1 после голов с пенальти от «Спартака» и со штрафного от «Пари НН». 8(1) — 2(1) по ударам, 4-0 по угловым, но 41% на 59% по владению мячом. Ждем, что будет во втором тайме.

45+3'

Свисток на перерыв.

45+2'

Босельи подал угловой на ближний угол вратарской, сразу до удара не дошло, но во второй фазе Смелов подал так, что мяч едва не юркнул в дальний угол, обогнув Помазуна!

45+1'

На этот раз выпрыгнувший вместе с остальными игроками стенки Ву отбил удар Босельи головой.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Кристофер Ву в жестком подкате перед штрафной в левом полуфланге атаки «Пари НН» сбил Царукяна и получил желтую карточку.

45'

Позиционная атака «Пари НН» закончилась неудачным навесом за лицевую линию.

42'

Ого! После подачи Мартинса от лицевой Лукьянов сам закинул мяч в свои ворота! Однако ассистент главного арбитра поднял флажок, зафиксировав, что мяч покинул пределы поля раньше. В итоге VAR подтвердил решение арбитра — гола нет.

40'

Кристофер Мартинс сфолил на Царукяне и получил первую в матче желтую карточку.

38'

Ливай Гарсия выиграл воздух в своей штрафной после подачи нижегородцев с угла поля.

37'

Босельи в подкате от лицевой простреливал, но на пути мяча встал Умяров, отбивший на угловой.

35'

«Пари НН» продолжает мощно давить.

33'

Пигас пробил после углового, но неточно.

32'

А закончилось все ударом Смелова с подбора — опять Умяров подставил ногу, и мяч перелетел через перекладину.

31'

Опаснейшая быстрая атака «Пари НН». Босельи нашел Царукяна слева в штрафной, тот убрал под себя и в итоге пробил в блок Умярова.

28'

ГООООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 1:1! Блестящий удар со штрафного под дальнюю штангу с левой ноги из правого полуфланга со штрафного! Помазун прыгнул, но не дотянулся.

27'

В итоге давление «Пари НН» привело к заработанному штрафному в опасной точке! Босельи готовится ударить.

26'

А вот серия атак нижегородцев, и даже сначала удар на линии штрафной был заблокирован, а потом Помазун сыграл в прыжке кулаками на выходе.

23'

Красно-белые давят очень прилично в эти минуты.

20'

«Спартак» поддавливает, хозяева плохо выходят со своей половины сейчас.

17'

ГООООООООООООООООЛ! Ливай Гарсия — 0:1! Точный удар форварда «Спартака» в правый от себя угол низом. Угадал направление Лукьянов, но не дотянулся — слишком хорошо пробил спартаковец.

16'

Умяров успел первым сыграть в мяч, а потом получил по ноге от Царукяна! ГОЛ «ПАРИ НН» ОТМЕНЕН, И ВМЕСТО НЕГО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ «СПАРТАКА»!

15'

Ого! VAR позвал Кукуяна посмотреть момент в штрафной «Пари НН» на пенальти! Гол могут отменить и назначить одиннадцатиметровый в другую сторону!

14'

ГОООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 1:0! Вскрыли хозяева оборону «Спартака» проникающей передачей в левый полуфланг с правого фланга в быстрой атаке, и Босельи, избежав офсайда, в ближнем бою пробил мимо Помазуна!

11'

Туда-сюда идет игра, но не в быстрых, а в позиционных атаках. И пока без ударов почти.

8'

«Спартак» после брошенного в штрафную аута навел суету, но ударить не смогли ни Бонгонда, ни Хлусевич, который в итоге еще и сфолил.

6'

«Спартак» провел позиционную атаку, но добрался только до подступов к штрафной.

4'

Босельи сместился с правого полуфланга перед штрафной чуть к центру и пробил издали — ближняя штанга спасла не допрыгнувшего до мяча Помазуна!

3'

Защита «Спартака» сняла воздух после подачи с угла поля от хозяев.

2'

Смелов оказался в штрафной, а затем и на углу вратарской «Спартака» с мячом после передачи Коледина пяткой, но Гузиев в последний момент в подкате выбил на угловой.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из «Сочи» во главе.

17:55

А вот стартовый состав московского «Спартака» от по-прежнему отбывающего дисквалификацию Деяна Станковича:

Помазун, Гузиев, Ву, Бабич, Рябчук, Хлусевич, Зорин, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Гарсия.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский:

Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Царукян, Босельи.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура подгруппы С групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

