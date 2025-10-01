Пари Нижний Новгород

Очень насыщенный первый тайм, много событий, а на табло 1:1 после голов с пенальти от «Спартака» и со штрафного от «Пари НН». 8(1) — 2(1) по ударам, 4-0 по угловым, но 41% на 59% по владению мячом. Ждем, что будет во втором тайме.
Свисток на перерыв.
Босельи подал угловой на ближний угол вратарской, сразу до удара не дошло, но во второй фазе Смелов подал так, что мяч едва не юркнул в дальний угол, обогнув Помазуна!
На этот раз выпрыгнувший вместе с остальными игроками стенки Ву отбил удар Босельи головой.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Кристофер Ву в жестком подкате перед штрафной в левом полуфланге атаки «Пари НН» сбил Царукяна и получил желтую карточку.
Позиционная атака «Пари НН» закончилась неудачным навесом за лицевую линию.
Ого! После подачи Мартинса от лицевой Лукьянов сам закинул мяч в свои ворота! Однако ассистент главного арбитра поднял флажок, зафиксировав, что мяч покинул пределы поля раньше. В итоге VAR подтвердил решение арбитра — гола нет.
Кристофер Мартинс сфолил на Царукяне и получил первую в матче желтую карточку.
Ливай Гарсия выиграл воздух в своей штрафной после подачи нижегородцев с угла поля.
Босельи в подкате от лицевой простреливал, но на пути мяча встал Умяров, отбивший на угловой.
«Пари НН» продолжает мощно давить.
Пигас пробил после углового, но неточно.
А закончилось все ударом Смелова с подбора — опять Умяров подставил ногу, и мяч перелетел через перекладину.
Опаснейшая быстрая атака «Пари НН». Босельи нашел Царукяна слева в штрафной, тот убрал под себя и в итоге пробил в блок Умярова.
ГООООООООООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 1:1! Блестящий удар со штрафного под дальнюю штангу с левой ноги из правого полуфланга со штрафного! Помазун прыгнул, но не дотянулся.
В итоге давление «Пари НН» привело к заработанному штрафному в опасной точке! Босельи готовится ударить.
А вот серия атак нижегородцев, и даже сначала удар на линии штрафной был заблокирован, а потом Помазун сыграл в прыжке кулаками на выходе.
Красно-белые давят очень прилично в эти минуты.
«Спартак» поддавливает, хозяева плохо выходят со своей половины сейчас.
ГООООООООООООООООЛ! Ливай Гарсия — 0:1! Точный удар форварда «Спартака» в правый от себя угол низом. Угадал направление Лукьянов, но не дотянулся — слишком хорошо пробил спартаковец.
Умяров успел первым сыграть в мяч, а потом получил по ноге от Царукяна! ГОЛ «ПАРИ НН» ОТМЕНЕН, И ВМЕСТО НЕГО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ «СПАРТАКА»!
Ого! VAR позвал Кукуяна посмотреть момент в штрафной «Пари НН» на пенальти! Гол могут отменить и назначить одиннадцатиметровый в другую сторону!
ГОООООООООООООЛ! Хуан Босельи — 1:0! Вскрыли хозяева оборону «Спартака» проникающей передачей в левый полуфланг с правого фланга в быстрой атаке, и Босельи, избежав офсайда, в ближнем бою пробил мимо Помазуна!
Туда-сюда идет игра, но не в быстрых, а в позиционных атаках. И пока без ударов почти.
«Спартак» после брошенного в штрафную аута навел суету, но ударить не смогли ни Бонгонда, ни Хлусевич, который в итоге еще и сфолил.
«Спартак» провел позиционную атаку, но добрался только до подступов к штрафной.
Босельи сместился с правого полуфланга перед штрафной чуть к центру и пробил издали — ближняя штанга спасла не допрыгнувшего до мяча Помазуна!
Защита «Спартака» сняла воздух после подачи с угла поля от хозяев.
Смелов оказался в штрафной, а затем и на углу вратарской «Спартака» с мячом после передачи Коледина пяткой, но Гузиев в последний момент в подкате выбил на угловой.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Павлом Кукуяном из «Сочи» во главе.
А вот стартовый состав московского «Спартака» от по-прежнему отбывающего дисквалификацию Деяна Станковича:
Помазун, Гузиев, Ву, Бабич, Рябчук, Хлусевич, Зорин, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Гарсия.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский:
Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Царукян, Босельи.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура подгруппы С групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.