В «Барселоне» отругали футболистов за поражение «ПСЖ»

Тренер «Барселоны» Флик отругал футболистов за поражение «ПСЖ» в Лиге чемпионов
true
true
true
close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскритиковал своих футболистов после домашнего поражения от «ПСЖ» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает As.

По его словам, футболисты недостаточно ярко проявили себя, из-за чего не смогли добиться победы.

«Мы не можем заявить, что находимся на одном уровне с «ПСЖ» прямо сейчас. Мы проиграли, но хотим вернуться на свой уровень, поэтому нам нужно тренироваться и прибавлять. Посмотрим, что мы сделали не так», — заявил Флик.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 19-й минуте матча счет открыл футболист «Барселоны» Ферран Торрес. Под занавес первого тайма счет сравнял Сенни Маюлу. В конце игры Гонсалу Рамуш вывел «ПСЖ» вперед и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«ПСЖ» после двух туров общего этапа набрал шесть очков, «Барселона» набрала три балла.

Ранее профсоюз футболистов Казахстана назвал матч с «Реалом» праздником.

Футбол. Лига чемпионов
