На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Камила в состоянии быть лучшей в мире»: Губерниев о возвращении фигуристки в спорт

Фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру после завершения срока дисквалификации
true
true
true
close
Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Камила Валиева планирует приступить к тренировкам уже 25 октября, хотя ее дисквалификация официально завершится лишь в конце декабря, об этом сообщает Metaratings.ru. Именно тогда Валиева получит право выступать на международных и внутренних соревнованиях.

«Ей надо закрыть гештальт. Она еще докажет, что неслучайно стала большой фигуристкой», – заявил известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, спортсменка лично проинформировала его о своем намерении вернуться на лед еще несколько недель назад. Он добавил, что верит в потенциал фигуристки и будет за нее болеть.

Губерниев также отметил, что длительная пауза в карьере является серьезным вызовом для любого атлета, и пожелал ей физического и психологического здоровья.

На этой неделе стало известно, что для подготовки к возвращению она присоединится к академии Татьяны Навки, где будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.

Ранее Бутырская поздравила нового тренера Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами