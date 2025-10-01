«Камила в состоянии быть лучшей в мире»: Губерниев о возвращении фигуристки в спорт

Камила Валиева планирует приступить к тренировкам уже 25 октября, хотя ее дисквалификация официально завершится лишь в конце декабря, об этом сообщает Metaratings.ru. Именно тогда Валиева получит право выступать на международных и внутренних соревнованиях.

«Ей надо закрыть гештальт. Она еще докажет, что неслучайно стала большой фигуристкой», – заявил известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, спортсменка лично проинформировала его о своем намерении вернуться на лед еще несколько недель назад. Он добавил, что верит в потенциал фигуристки и будет за нее болеть.

Губерниев также отметил, что длительная пауза в карьере является серьезным вызовом для любого атлета, и пожелал ей физического и психологического здоровья.

На этой неделе стало известно, что для подготовки к возвращению она присоединится к академии Татьяны Навки, где будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.

