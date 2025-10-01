Легенда фигурного катания поздравила нового тренера Валиевой

Фигуристка Бутырская: ни один тренер не отказался бы поработать с Валиевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поздравила тренера академии Татьяны Навки Светлану Соколовскую с тем, что Камила Валиева будет работать в ее группе после возобновления карьеры. Она заявила «Газете.Ru», что такая ученица – радость для любого наставника.

«Думаю, ни один человек не отказался бы поработать с Камилой — она настолько талантлива во всем, что касается фигурного катания. Ей все дается достаточно легко, физика позволяет. Я поздравляю Светлану Владимировну с тем, что у нее появилась такая ученица, с которой можно добиться очень многого. Ждем возвращения Камилы, она потрясающая фигуристка», — заявила Бутырская.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

