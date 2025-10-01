Кузнецов подписал контракт с «Металлургом»

Российский нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

По информации источника, спортсмен заключил трудовое соглашение до конца текущего сезона.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2025 года Кузнецов принял участие в матче пивной лиги, которая состоялась в Вашингтоне. Россиянин вышел на лед он вышел в джерси родного клуба — челябинского «Трактора». Кузнецов отметился двумя голами и одной результативной передачей.

