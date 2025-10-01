Cтали известны детали рекордного контракта Капризова

В рекордном контракте Капризова с «Миннесотой» есть запрет на перемещения

Российский хоккеист Кирилл Капризов, подписавший рекордный контракт с «Миннесотой» сроком на восемь лет, не сможет покинуть клуб при желании руководства. Об этом сообщает Puckpedia.

По информации источника, в новом контракте предусмотрен полный запрет на перемещения (NMC) в течение всех восьми сезонов. Это значит, что игрок не может быть обменян без своего согласия, а также выставлен на драфт отказов или драфт расширения, если таковой произойдет.

По новому контракту Капризов будет зарабатывать в среднем $17 млн в год. Это рекордная сумма в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение вступает в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2033/34.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

Ранее Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии.