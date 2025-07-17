Российский хоккеист сыграл в матче пивной лиги в Вашингтоне

Российский хоккеист Евгений Кузнецов принял участие в матче пивной лиги, которая состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщает RMNB.

Издание сообщает, что россиянин вышел на лед он вышел в джерси родного клуба — челябинского «Трактора». Кузнецов отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. На данный момент Кузнецов находится без контракта.

До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее стало известно, где начнет следующий сезон хоккеист Кузнецов.