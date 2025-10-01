На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известы желающие отстранить Израиль от футбола страны

Испания, Норвегия, Турция и Англия хотят отстранить Израиль от турниров УЕФА
Кадр из видео

Четыре представителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лоббируют решение об отстранении Израиля на фоне действий в Секторе Газа. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Испания, Норвегия и Турция настаивают на принятии срочных мер в отношении Израиля. Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии тоже заинтересована в отстранении израильских клубов и сборной от соревнований под эгидой УЕФА.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее сообщалось, что в ФИФА не видят препятствий для проведения матча Россия — США.

Футбол. Лига чемпионов
