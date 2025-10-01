В ФИФА не видят препятствий для проведения матча Россия — США

Матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста в интервью Sport24 заявил, что нет никаких препятствий для организации встречи между национальными сборными России и США.

По его словам, итоговое решение остается за Российским футбольным союзом (РФС).

«В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча», — заявил Деста.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-тренер ЦСКА прокомментировал слухи о назначении в «Акрон».