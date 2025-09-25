УЕФА намеревается отстранить Израиль

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля из-за войны в секторе Газа. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров. Пока неизвестно, намерена ли Международная федерация футбола (ФИФА) также поддержать отстранение Израиля.

Через две недели сборная Израиля должна сыграть матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с Норвегией и Италией.

При этом 24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

Ранее в России призвали УЕФА отстранить Израиль.