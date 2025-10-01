На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дворкович рассказал, что опоздал на матч «Кайрат» — «Реал»

Глава FIDE Дворкович заявил, что на матче «Кайрата» и «Реала» были проблемы
Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС заявил, что испытал проблемы со входом на матч группового этапа Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом».

По его словам, очередь на вход на Центральный стадион составила порядка часа.

«Проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала», — заявил Дворкович

Встреча завершилась со счетом 5:0. Счет на 25-й минуте открыл Килиан Мбаппе, еще два мяча Мбаппе забил во втором тайме. Под занавес встречи Эдуарду Камавинга забил четвертый мяч, а в компенсированное время Браим Диас установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Реал» после двух туров возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. У «Кайрата» пока нет набранных баллов.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России.

Футбол. Лига чемпионов
