«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России

«Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в матче Пути РПЛ Кубка России

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда с юга России победила со счетом 4:2. Решающий пенальти забил Кевин Ленини.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В серии пенальти сильней оказались... В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в решающем матче обыграл в серии пенальти «Ростов».

Ранее хет-трик Килиана Мбаппе принес победу мадридскому «Реалу» над казахстанским «Кайратом».