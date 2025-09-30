Встречу обслуживает бригада арбитров из Италии с Марко Гуида во главе.
А вот стартовый состав испанского «Реал Мадрида» от Хаби Алонсо:
Куртуа, Асенсио, Алаба, Хейсен, Гарсия, Себальос, Тчуамени, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин:
Калмурза, Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов казахстанский «Кайрат» на своем поле принимает испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.