Казахстан в Лиге чемпионов: «Кайрат» принимает мадридский «Реал». LIVE

ЛЧ. 2-й тур. «Кайрат» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

Matthew Childs/Reuters
В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» в Казахстане принимает испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Матч не начался
30 сентября 19:45
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Центральный», Алма-Ата, Казахстан
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:45

Встречу обслуживает бригада арбитров из Италии с Марко Гуида во главе.

19:40

А вот стартовый состав испанского «Реал Мадрида» от Хаби Алонсо:

Куртуа, Асенсио, Алаба, Хейсен, Гарсия, Себальос, Тчуамени, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус.

19:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин:

Калмурза, Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов казахстанский «Кайрат» на своем поле принимает испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

