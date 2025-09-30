«Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с клубом АПЛ АПЛ в Лиге чемпионов

Норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным сыграл вничью в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Игрок «Буде-Глимт» Йенс Петтер Хеуге открыл счет на 53-й минуте матча. Он же через десять минут оформил дубль. Микки ван де Вен на 68-й минуте один мяч отыграл один мяч. На 89-й минуте Ришарлисон сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов у «Буде-Глимт» два очка, «Тоттенхэм» имеет в своем активе четыре балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

