На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Российский голкипер против английского гранда: «Буде-Глимт» принимает «Тоттенхэм» в ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. 2-й тур. «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

close

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никина Хайкин

Reuters
В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным в воротах принимает на своем поле английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Перерыв
30 сентября 22:00
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Стадион «Аспмюра», Будё, Норвегия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

«Буде-Глимт» был значительно лучше в первом тайме и должен был забивать. Как минимум с пенальти, но Каспер Хег его не реализовал. Зато Никита Хайкин был практически без работы. Ждем, что будет во второй половине.

45+2'

И все — свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

43'

Быстрая атака правым краем, и в итоге Шевольд нашел пасом от лицевой назад и в центр в штрафной Берга, а тот зарядил в касание выше ворот!

41'

Хег заправил Хеуге по левому полуфлангу к штрафной, но бывший полузащитник «Милана» закопался, дал себя догнать защитникам, а потом сделал неудачную закидушку обратно Хегу.

38'

Хеуге классно приложился издали — рядом со штангой. Заставил Викарио прыгнуть.

36'

7(2) — 2(1) по ударам. Большое преимущество норвежцев во всем пока.

35'

Каспер Хег — выше ворот! Второлй пенальти в двух турах Лиги чемпионов не забивает Хег!

33'

Подача в штрафную «Тоттенхэма» от Бьеркана не дошла до удара, но Бентанкур покатился и влетел в подающего — ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ТОТТЕНХЭМА»!

31'

Подача на ближнюю, Дансо не попал головой по мячу, а с подбора Джонсон зарядил с лета с линии штрафной выше.

30'

А вот уже усилиями продравшегося слева и прострелившего Одобера угловой заработал «Тоттенхэм».

29'

Норвежцы разыграли угловой, и после подачи бил Бьертуфт — Викарио поймал под перекладиной.

27'

70% на 30% по владению мячом!

26'

После подачи в штрафную с правого фланга и скидки Хега бил Хеуге — в блок.

24'

Вся игра идет на половине поля «Тоттенхэма», давят норвежцы.

22'

Хег после заброса из глубины делал в штрафной скидку на набегавшего партнера, но Педро Порро успел к мячу первым.

19'

Очень прилично смотрятся норвежцы. В очередной позиционной атаке Эвьен развернулся перед штрафной и пробил — в блок.

16'

Много борьбы в центре поля, но поддавливают хозяева. Заблокировали удар Хега с лета в прыжке из штрафной англичане.

13'

Атака «Буде-Глимт» большими силами закончилась из-за положения вне игры, в которое попал Хег.

10'

В быстрой атаке «Тоттенхэма» Алеесами покатил слева во вратарскую набегавшему Ришарлисону, который не смог толком подстроиться под мяч и просто ткнул его в руки Хайкину.

9'

Позиционно атакует «Буде-Глимт». «Тоттенхэм» спокойно действует вторым номером.

7'

Аут «Тоттенхэма» пошел в штрафную, но зхащитников хозяев Бергвалль не перебросил.

5'

Вынесли лондонцы мяч из своей штрафной после подачи корнера.

4'

Быстрая атака «Буде» с дальним ударом Берга после паса партнера в касание назад — мяч вилял, и Викарио не без труда отбил его на угловой из-под перекладины.

2'

Арбитру Ивану Кружляку досталось мячом, и он оказался на газоне! Но уже все в порядке.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Словакии с Иваном Кружляком во главе.

21:55

А вот стартовый состав английского «Тоттенхэма» от Томаса Франка:

Викарио — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Бергвалль, Бентанкур, Сарр — Джонсон, Одобер, Ришарлисон.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер норвежского «Буде-Глимта» Хьетиль Кнутсен:

Хайкин — Шевольд, Бертуфт, Алеесами, Бьеркан — Эвьен, Берг, Брунстад — Эукленн, Хег, Хеуге.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным в составе принимает английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами