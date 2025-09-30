Будё-Глимт

«Буде-Глимт» был значительно лучше в первом тайме и должен был забивать. Как минимум с пенальти, но Каспер Хег его не реализовал. Зато Никита Хайкин был практически без работы. Ждем, что будет во второй половине.
И все — свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Быстрая атака правым краем, и в итоге Шевольд нашел пасом от лицевой назад и в центр в штрафной Берга, а тот зарядил в касание выше ворот!
Хег заправил Хеуге по левому полуфлангу к штрафной, но бывший полузащитник «Милана» закопался, дал себя догнать защитникам, а потом сделал неудачную закидушку обратно Хегу.
Хеуге классно приложился издали — рядом со штангой. Заставил Викарио прыгнуть.
7(2) — 2(1) по ударам. Большое преимущество норвежцев во всем пока.
Каспер Хег — выше ворот! Второлй пенальти в двух турах Лиги чемпионов не забивает Хег!
Подача в штрафную «Тоттенхэма» от Бьеркана не дошла до удара, но Бентанкур покатился и влетел в подающего — ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ТОТТЕНХЭМА»!
Подача на ближнюю, Дансо не попал головой по мячу, а с подбора Джонсон зарядил с лета с линии штрафной выше.
А вот уже усилиями продравшегося слева и прострелившего Одобера угловой заработал «Тоттенхэм».
Норвежцы разыграли угловой, и после подачи бил Бьертуфт — Викарио поймал под перекладиной.
70% на 30% по владению мячом!
После подачи в штрафную с правого фланга и скидки Хега бил Хеуге — в блок.
Вся игра идет на половине поля «Тоттенхэма», давят норвежцы.
Хег после заброса из глубины делал в штрафной скидку на набегавшего партнера, но Педро Порро успел к мячу первым.
Очень прилично смотрятся норвежцы. В очередной позиционной атаке Эвьен развернулся перед штрафной и пробил — в блок.
Много борьбы в центре поля, но поддавливают хозяева. Заблокировали удар Хега с лета в прыжке из штрафной англичане.
Атака «Буде-Глимт» большими силами закончилась из-за положения вне игры, в которое попал Хег.
В быстрой атаке «Тоттенхэма» Алеесами покатил слева во вратарскую набегавшему Ришарлисону, который не смог толком подстроиться под мяч и просто ткнул его в руки Хайкину.
Позиционно атакует «Буде-Глимт». «Тоттенхэм» спокойно действует вторым номером.
Аут «Тоттенхэма» пошел в штрафную, но зхащитников хозяев Бергвалль не перебросил.
Вынесли лондонцы мяч из своей штрафной после подачи корнера.
Быстрая атака «Буде» с дальним ударом Берга после паса партнера в касание назад — мяч вилял, и Викарио не без труда отбил его на угловой из-под перекладины.
Арбитру Ивану Кружляку досталось мячом, и он оказался на газоне! Но уже все в порядке.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Словакии с Иваном Кружляком во главе.
А вот стартовый состав английского «Тоттенхэма» от Томаса Франка:
Викарио — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Бергвалль, Бентанкур, Сарр — Джонсон, Одобер, Ришарлисон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер норвежского «Буде-Глимта» Хьетиль Кнутсен:
Хайкин — Шевольд, Бертуфт, Алеесами, Бьеркан — Эвьен, Берг, Брунстад — Эукленн, Хег, Хеуге.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным в составе принимает английский «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.