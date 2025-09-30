Хет-трик Мбаппе принес победу «Реалу» над «Кайратом»

Мадридский «Реал» разгромил казахстанский «Кайрат» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 5:0. Счет на 25-й минуте открыл Килиан Мбаппе, еще два мяча Мбаппе забил во втором тайме. Под занавес встречи Эдуарду Камавинга забил четвертый мяч, а в компенсированное время Браим Диас установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Реал» после двух туров возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. У «Кайрата» пока нет набранных баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

