Тренер ЦСКА признался, что учит русский язык

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что понемногу учит русский язык
ПФК ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что постепенно изучает русский язык. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я уже знаю много слов, но пока на базовом уровне. «Доброй ночи», «доброе утро», «раз», «два», «три», «четыре», «пять», «вода», учу алфавит. Когда я еду по улице, стараюсь читать по-русски, что-то узнавать для себя новое. Надеюсь, что вскоре заговорю на нем более предметно», — заявил Челестини.

Игра ЦСКА — «Балтика» состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее один из самых пожилых футболистов мира стал рекордсменом по сыгранным матчам.

