Один из самых пожилых футболистов мира стал рекордсменом по сыгранным матчам

40-летний Модрич стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в прошлом сезоне
Patryk Pindral/Global Look Press

Футболист «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в прошлом сезоне. Об этом сообщает «Би-би-си».

40-летний полузащитник провел в сезоне-2024/25 76 матчей, в то время как рекомендованное количество составляет 55 игр. Вторым по данному показателю стал полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде (72), третьим — игрок «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис (71).

22 мая 2025 года Модрич объявил об уходе из мадридского «Реала» по окончанию сезона. Хорват провел 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 результативных передач. За это время он стал четырехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, пять раз — Суперкубок. Модрич шесть раз стал победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии футболист завоевал серебро чемпионата мира в 2018 году и бронзу в 2022 году. В 2023 году Модрич стал серебряным призером Лиги наций.

Ранее в «Балтике» заявили, что ЦСКА забил победный гол с нарушением правил.

Футбол. Чемпионат Италии
