Почти 50 спортсменов призвали отстранить Израиль

Петицию с требованием исключить израильские клубы и национальную сборную от официальных футбольных соревнований подписали 48 профессиональных спортсменов, сообщает «Би-би-си».

По информации источника, среди подписантов числятся имена полузащитников Поля Погба и Хакима Зиеша. В пояснительном тексте к петиции говорится, что спорт не может оставаться вне политики, когда речь идет о многочисленных нарушениях прав человека.

25 сентября появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

