Легенда «Зенита» заявил, что у игрока команды проблемы с психологией

Экс-игрок «Зенита» Канищев: у Глушенкова проблемы с психологией
Михаил Киреев/РИА Новости

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев отреагировал на покер игрока команды Максима Глушенкова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», заявив, что у игрока проблемы с психологией, передает «Чемпионат».

«Самое главное для Максима — психологическая форма. Это мешает ему играть. Максим выделялся всегда, с первого для в команде. Он талантливый игрок, но с психологией у него проблемы», — сказал Канищев.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Максим Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает четвертое место, набрав 19 очков. «Оренбург» с семью очками занимает 13-е место.

Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Ростов» и потерял единоличное лидерство в РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
