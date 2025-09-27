«Атлетико» обыграл «Реал» в чемпионате Испании в матче с семью голами

Мадридский «Атлетико» обыграл мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 5:2.

На 14-й минуте матча счет открыл футболист «Атлетико» Робен Ле Норман, но уже через восемь минут Килиан Мбаппе сравнял счет, а за десять минут до перерыва Арда Гюлер вывел «Реал» вперед. Под занавес первого тайма Александр Серлот вновь сделал счет ничейным. Сразу после перерыва Хулиан Альварес вывел «Атлетико» вперед ударом с пенальти. Хулиан Альварес на 64-й минуте забил четвертый мяч в ворота «Реала». В компенсированное время Антуан Гризманн установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 18 очков, «Атлетико» идет на четвертой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет на своем поле с «Вильярреалом». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

«Атлетико» сыграет 5 окттября на выезде с «Сельтой» встреча состоится 5 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Реал» стартовал с победы в Лиге чемпионов.