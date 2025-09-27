На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Атлетико» обыграл «Реал» в чемпионате Испании в матче с семью голами

«Атлетико» со счетом 5:2 обыграл «Реал» в матче чемпионате Испании
true
true
true
close
Susana Vera/Reuters

Мадридский «Атлетико» обыграл мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 5:2.

На 14-й минуте матча счет открыл футболист «Атлетико» Робен Ле Норман, но уже через восемь минут Килиан Мбаппе сравнял счет, а за десять минут до перерыва Арда Гюлер вывел «Реал» вперед. Под занавес первого тайма Александр Серлот вновь сделал счет ничейным. Сразу после перерыва Хулиан Альварес вывел «Атлетико» вперед ударом с пенальти. Хулиан Альварес на 64-й минуте забил четвертый мяч в ворота «Реала». В компенсированное время Антуан Гризманн установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 18 очков, «Атлетико» идет на четвертой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет на своем поле с «Вильярреалом». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

«Атлетико» сыграет 5 окттября на выезде с «Сельтой» встреча состоится 5 октября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Реал» стартовал с победы в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами