27 сентября 2025, 17:15 Не пустить конкурента в лидеры: «Атлетико» в мадридском дерби принимает «Реал». LIVE Ла Лига. 7-й тур. «Атлетико» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

close Juan Medina/Reuters

В матче седьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» в мадридском дерби принимает еще не потерявший ни одного очка в турнире «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Примера. 7-й тур Матч не начался 27 сентября 17:15 Атлетико М Мадрид, Испания 0 : 0 Реал Мадрид Мадрид, Испания Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания