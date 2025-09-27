Спорт
Не пустить конкурента в лидеры: «Атлетико» в мадридском дерби принимает «Реал». LIVE
В матче седьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» в мадридском дерби принимает еще не потерявший ни одного очка в турнире «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания — Примера. 7-й тур
Матч не начался
27 сентября 17:15
Атлетико М
Мадрид, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
17:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Ла Лиги в мадридском дерби «Атлетико» принимает на своем поле «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.