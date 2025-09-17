«Реал» стартовал с победы в Лиге чемпионов

Испанский «Реал» одержал волевую победу над французским «Марселем» в первом матче общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл французский клуб, на 22-й минуте отличился Тимоти Веа. В составе испанской команды дубль оформил Килиан Мбаппе, который дважды забил с пенальти — на 29-й и 81-й минутах.

С 72-й минуты «Реал» играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Даниэль Карвахаль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Реал» сразится с казахстанским «Кайратом» на выезде, игра пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени. «Марсель» в тот же день примет «Аякс» из Нидерландов, матч стартует в 22:00.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году.