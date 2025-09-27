На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами

Монсон призвал западных политиков извиниться перед спортсменами из России
close
Vse42.ru

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами, передает РИА Новости.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Теперь некоторые международные федерации допускают россиян к участию только в нейтральном статусе, хотя это неправильно», — сказал Монсон.

27 сентября стало известно о том, что российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), с государственным флагом и гимном.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее белорусских паралимпийцев вслед за российскими восстановили в правах.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами