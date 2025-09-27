Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами, передает РИА Новости.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Теперь некоторые международные федерации допускают россиян к участию только в нейтральном статусе, хотя это неправильно», — сказал Монсон.

27 сентября стало известно о том, что российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), с государственным флагом и гимном.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее белорусских паралимпийцев вслед за российскими восстановили в правах.