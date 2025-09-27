На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белорусских паралимпийцев вслед за российскими восстановили в правах

МПК восстановил в правах Паралимпийский комитет Белоруссии
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) выступила за полное восстановление в правах Паралимпийского комитета Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. В первом туре голосования делегаты в большинстве своем выступили против полной приостановке членства белорусского комитета: 119 проголосовали против, 48 поддержали инициативу, 9 воздержались. Во втором туре состоялось голосование, в рамках которого 103 делегата выступили против продолжения частичной приостановки членства.

Чуть ранее в этот же день в правах был восстановленп Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета.

Членство Паралимпийский комитетов и России, и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году.

Зимние Паралимпийские игры 2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

Ранее отстранение РФ от мирового спорта связали с американским заговором.

