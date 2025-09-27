На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам разрешили выступить на Паралимпийских играх с флагом и гимном

РИА Новости

Российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), с государственным флагом и гимном. Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета РФ (ПКР).

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства.

«Сегодня мы добились справедливого решения <...>. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», — говорится в заявлении.

К таким видам спорта относятся плавание, следж-хоккей, легкая атлетика, пулевая стрельба и пауэрлифтинг.

В публикации отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. IPC принял такое решение, так как спортсменов и весь вспомогательный персонал уже допустили до соревнования в соответствии с регламентом нейтральных стран. Из-за этого внесение необходимых изменений в протокол не представляется возможным.

Несмотря на это, в ПКР пообещали и дальше прилагать усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях параспортсменов россияне смогли выступить с гимном и флагом.

Ранее отстранение РФ от мирового спорта связали с американским заговором.

