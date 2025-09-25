На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет протолкнуть Израиль на ЧМ-2026

Sky: администрация Трампа хочет гарантировать Израилю место на ЧМ-2026
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Администрация президента США Дональда Трампа намерена помешать желающим отстранить Израиль от участия в футбольном чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Sky.

На текущей неделе правительство США через госдепартамент Марко Рубио уже осуществило прямое вмешательство, чтобы остановить введение спортивных санкций против Израиля.

«Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира», — заявил Рубио.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются.

Российские футболисты, отстраненные еще в марте 2022 года, не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее фанаты ПАОК поддержали Палестину в конфликте с Израилем.

Футбол. Чемпионат мира 2022
