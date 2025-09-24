США повлияли на решение УЕФА по вопросу отстранения Израиля от соревнований

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять Израиль от международных соревнований, сообщает Israel Hayom.

Ожидалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября, но сейчас этот вопрос на повестке дня уже не стоит. . Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

