Фанаты ПАОК поддержали Палестину в конфликте с Израилем

Фанаты ПАОК вывесили баннеры в поддержку Палестины на игре с «Маккаби»

Фанаты греческого ПАОК вывесили растяжки в поддержку Палестины на игре первого тура общего этапа Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива.

Текстовые баннеры содержали такие надписи как «Остановите геноцид», «Покажите Израилю красную карточку». Также фанаты клуба из Салоников вывесили на трибунах палестинские флаги.

Игра между ПАОК и «Маккаби» завершилась нулевой ничьей.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

