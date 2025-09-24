«Россию наказали непонятно за что»: УЕФА призвали отстранить Израиль

Председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить израильские команды. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если кого-то одного наказывают, то за то же самое надо наказывать и других. Нас наказали вообще непонятно за что. Либо всех отстраняем, либо всех допускаем. Все поддались политическим интригам, но это уже не футбол», — заявил Мирзоян.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

Ранее в России оценили решение УЕФА не отстранять Израиль из-за влияния США.