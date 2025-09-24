В России оценили решение УЕФА не отстранять Израиль из-за влияния США

В РФС заявили, что УЕФА нужно не отстранять Израиль, а вернуть Россию на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что выступает не за отстранение Израиля, а за восстановление России на международной арене. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мы были бы, скорее, за восстановление России. Нам кажется это наиболее справедливым. Футбол и спорт являются тем гвоздиком, который позволяет выстроить и сохранить отношения между странами. Поэтому нам кажется, что нужно не отстранять, а, наоборот, использовать футбольные соревнования для объединения», — заявил он.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

