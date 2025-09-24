На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Взять и дать по морде»: Тарасова о разнице ситуаций с Россией и Израилем

Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российских спортсменов не возвращают на международную арену из-за страха перед их силой. Ее слова приводит Legalbet.

Так Тарасова отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять израильские команды на фоне конфликта в Палестине.

«Какие есть еще способы добиться справедливости? Я в них не сильна, знаю только один способ: взять и дать по морде! Но этот способ сюда не подходит. Пусть все наши руководители срочно направляют бумаги, пусть наше возвращение рассматривают. Самое главное — они нас боятся!» — сказала она.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

Ранее в России оценили решение УЕФА не отстранять Израиль из-за влияния США.

